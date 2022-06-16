***HLVKS* *AKTIF* *ISCTR* *DNFIN* *FIBAF* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
16.06.2022 18:06
***HLVKS******AKTIF******ISCTR******DNFIN******FIBAF******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DNFIN, AKTIF, HLVKS, ISCTR, FIBAF, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK92255 100.000.000 15.06.2022 14.09.2022 20.06.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42310 700.000.000 13.06.2022 24.04.2023 20.06.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92230 200.000.000 16.06.2022 13.09.2022 20.06.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISBK2227 611.608.355 16.06.2022 07.11.2022 20.06.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK92214 100.000.000 16.06.2022 15.09.2022 20.06.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF92225 129.640.000 16.06.2022 13.09.2022 20.06.2022
İlgili Şirketler [DNFIN, AKTIF, HLVKS, ISCTR, FIBAF, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037760
BIST