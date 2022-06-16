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***HLVKS* *AKTIF* *ISCTR* *DNFIN* *FIBAF* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.06.2022 18:06
***HLVKS* *AKTIF* *ISCTR* *DNFIN* *FIBAF* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***HLVKS******AKTIF******ISCTR******DNFIN******FIBAF******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DNFIN, AKTIF, HLVKS, ISCTR, FIBAF, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK92255 100.000.000 15.06.2022 14.09.2022 20.06.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB42310 700.000.000 13.06.2022 24.04.2023 20.06.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA92230 200.000.000 16.06.2022 13.09.2022 20.06.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFTISBK2227 611.608.355 16.06.2022 07.11.2022 20.06.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK92214 100.000.000 16.06.2022 15.09.2022 20.06.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF92225 129.640.000 16.06.2022 13.09.2022 20.06.2022


İlgili Şirketler [DNFIN, AKTIF, HLVKS, ISCTR, FIBAF, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037760


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 73,70 10.966.940 % 10,00  
SANEL 6,16 6.069.240 % 10,00  
PRDGS 2,76 12.992.482 % 9,96  
YGGYO 22,38 23.631.078 % 9,92  
TSGYO 4,89 134.383.318 % 9,89  
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Dolar 17,3003 17,3027 % 0,03  
Euro 18,2091 18,2259 % -0,27  
Sterlin 21,2237 21,3301 % -0,39  
Frank 17,7812 17,8883 % -0,26  
Riyal 4,5965 4,6195 % -0,02  
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Altın Ons 1.847 1.847 -10,15  
Altın Gr. 1.026 1.027 -6,38  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.796 6.924 -42,00  
Yarım 3.336 3.386 -21,00  
Çeyrek 1.671 1.693 -10,00  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 -0,06  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 -0,06  
B. Petrol 119 119 -0,71  
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