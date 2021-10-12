***HLVKS* *BNPFK* *BRKT* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***HLVKS******BNPFK******BRKT******EKTVK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BNPFK, BRKT, EKTVK, HLVKS, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNPFK TRFBNPFE2128 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2174 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2174 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2150 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2150 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/10/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969860BIST