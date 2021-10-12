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***HLVKS* *BNPFK* *BRKT* *EKTVK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

12.10.2021 17:09



***HLVKS******BNPFK******BRKT******EKTVK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BNPFK, BRKT, EKTVK, HLVKS, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNPFK TRFBNPFE2128 FİNANSMAN BONOSU 12/10/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2174 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2174 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2150 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2150 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 12/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 12/10/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969860


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