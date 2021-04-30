***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
30.04.2021 16:03
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933386
BIST
16:221.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,69
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:228,2768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2840
En Düşük
8,1830
16:2210,0174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0536
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0307
En Düşük
9,9251
16:22471,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,87
|Açılış
|: 471,12
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:20
|FORMT
|1,32
|14.318.973
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.565.894
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.781.980
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|105.124.409
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.916.522
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,00
|1.071.789.716
|% 5,17
|
|EREGL
|19,19
|809.448.353
|% -0,36
|
|PETKM
|6,74
|712.071.813
|% 0,60
|
|THYAO
|12,18
|660.783.135
|% 1,67
|
|GARAN
|7,24
|572.351.590
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,81
|206.409.823
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,12
|228.406.556
|% 0,95
|
|PETKM
|6,74
|712.071.813
|% 0,60
|
|GARAN
|7,24
|572.351.590
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,22
|526.772.253
|% 1,40
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2701
|8,2768
|% 0,90
|
|Euro
|9,9961
|10,0385
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,4446
|11,5020
|% 0,41
|
|Frank
|9,0527
|9,1072
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1992
|2,2103
|% 0,89
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,38
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,69
|66,69
|-1,36
|