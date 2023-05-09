***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2023 16:40
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 24.04.2023 tarihli açıklamamız.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.04.2023 tarihinde onayını aldığımız 200.000.000-TL tutarlı tertip ihraç belgesi kapsamında , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148844
BIST
18:004.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -25,74
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
18:0019,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0223
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5398
En Düşük
19,4689
18:0021,3897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0670
|Açılış
|: 22,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
18:001.271,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.271,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|894,30
|149.283.541
|% 10,00
|
|CELHA
|27,50
|12.927.431
|% 10,00
|
|OSMEN
|72,10
|21.439.945
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|62.813.995
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.936.022
|% 9,98
|
|GRTRK
|22,70
|829.140.669
|% -9,99
|
|UFUK
|40,56
|1.750.647
|% -9,99
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AVHOL
|23,46
|103.638.677
|% -9,98
|
|NETAS
|23,82
|132.647.000
|% -9,98
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|KCHOL
|86,85
|4.982.447.626
|% 7,75
|
|THYAO
|128,80
|3.933.680.361
|% -3,01
|
|CWENE
|118,20
|3.485.524.809
|% -9,98
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|ISCTR
|12,12
|5.681.628.196
|% 3,50
|
|YKBNK
|10,39
|2.668.780.608
|% 4,84
|
|AKBNK
|16,71
|3.129.916.667
|% 1,33
|
|EKGYO
|5,49
|822.188.823
|% -1,08
|
|SKBNK
|2,26
|311.647.478
|% 0,89
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5141
|19,5241
|% 0,11
|
|Euro
|21,3765
|21,3897
|% -0,31
|
|Sterlin
|24,5519
|24,6751
|% 0,07
|
|Frank
|21,8037
|21,9351
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1887
|5,2147
|% 0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,79
|
|Cumhuriyet
|9.263
|9.403
|32,00
|
|Tam
|9.217
|9.452
|36,08
|
|Yarım
|4.553
|4.636
|20,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.311
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,99
|16,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-1,07
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU100
Endeks 4, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 54, 742.00 milyon TL de
-
17:59MOBTL
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 168, 652 adet işlem
-
17:58EMNIS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 767 adet işlem
-
17:56ALFAS
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 255.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 589, 229 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, ASELS, PETKM