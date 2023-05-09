***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 24.04.2023 tarihli açıklamamız.Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24.04.2023 tarihinde onayını aldığımız 200.000.000-TL tutarlı tertip ihraç belgesi kapsamında , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş olarak yer aldığı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracımız iptal edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148844BIST