***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 07.04.2020Vade (Gün Sayısı) 140Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %4,6410Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %12,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA42011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.11.2019Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 18.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.04.2020 06.04.2020 07.04.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 140 gün vadeli 200.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 18.11.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000-TL nominal tutarlı, 140 gün vadeli, TRDHVKA42011 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835701BIST