***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKGYOYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Kaynak Kuruluş Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 04.08.2021Vade (Gün Sayısı) 126Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %6,6452Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %19,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA82116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2021Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 126 gün vadeli 150.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921955BIST