***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.05.2021 12:27
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? irim/938165
BIST
13:501.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:508,4351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:5010,3274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0413
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:50517,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,88
|Açılış
|: 517,64
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:50
|RYSAS
|3,74
|5.128.811
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.658.684
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.586.041
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.157.407
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.918.348
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.059.405
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|ADESE
|1,58
|20.279.895
|% -7,60
|
|GARAN
|8,02
|1.183.762.959
|% 2,82
|
|THYAO
|12,92
|706.737.835
|% 0,16
|
|KOZAL
|123,20
|539.833.110
|% 0,57
|
|TRILC
|46,04
|512.323.003
|% -2,42
|
|KRDMD
|7,93
|445.909.366
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,13
|358.399.048
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|298.003.240
|% 1,62
|
|GARAN
|8,02
|1.183.762.959
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,11
|126.190.715
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|133.433.418
|% 1,52
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4320
|8,4351
|% -0,32
|
|Euro
|10,3201
|10,3274
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9304
|11,9903
|% -0,05
|
|Frank
|9,3952
|9,4518
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% -0,23
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,74
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.407
|3.491
|26,44
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|12,79
|
|Çeyrek
|826
|844
|6,39
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,43
|68,43
|-0,06
|