***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.07.2020 10:07
ımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853669
BIST
12:50115.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -920,82
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
12:506,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
12:507,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6819
12:50394,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,86
|Açılış
|: 394,32
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.979.185
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.220.759
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.866.751
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.384.115
|% 9,91
|
|CMBTN
|65,80
|9.875.735
|% 9,30
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|AKGUV
|3,04
|17.969.900
|% -5,00
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|KRDMD
|3,21
|1.214.402.979
|% -1,23
|
|ASELS
|32,80
|909.991.675
|% 0,99
|
|GARAN
|8,33
|661.569.440
|% -1,54
|
|ODAS
|2,58
|642.595.729
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,01
|598.206.795
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,21
|1.214.402.979
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,01
|598.206.795
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|642.595.729
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|301.098.817
|% 4,14
|
|KARSN
|3,04
|399.627.949
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4731
|8,5156
|% -0,02
|
|Frank
|7,2046
|7,2480
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,70
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,70
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,10
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|1,23
|