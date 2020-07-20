***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.07.2020 14:38
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 4.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860440
BIST
15:46119.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 697,13
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
15:466,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
15:467,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
15:46400,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,12
|Açılış
|: 400,24
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.302.454
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.475
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.417.628
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.732.460
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|172.859.592
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,56
|133.107.715
|% -6,70
|
|LUKSK
|21,00
|5.095.563
|% -6,42
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|UZERB
|4,70
|63.947
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,32
|978.586.189
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,44
|843.898.423
|% 9,46
|
|SISE
|6,45
|727.212.513
|% 4,03
|
|ASELS
|33,02
|659.419.929
|% 1,41
|
|GARAN
|7,93
|536.799.164
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|978.586.189
|% 1,31
|
|GUSGR
|5,44
|843.898.423
|% 9,46
|
|CEMAS
|1,76
|269.709.440
|% 2,33
|
|ADESE
|2,50
|368.955.961
|% 9,17
|
|IHLGM
|1,80
|243.586.766
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6356
|8,6789
|% 0,52
|
|Frank
|7,2814
|7,3253
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|4,06
|
|Altın Gr.
|400
|401
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.621
|22,10
|
|Tam
|2.677
|2.690
|22,70
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,10
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,32
|4,33
|0,06
|
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|-0,36
|
Seans Raporu
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-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 321, 12 artarak (% 0.24 ) 134, 700
-
16:00XU100
Endeks 119, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 13, 569.00 milyon TL de
-
16:00IDGYO
Yüzde 4.80 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 103 adet işlem
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15:59ECZYT
Yüzde 5.37 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 518, 423 adet işlem
-
15:58GLYHO
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 859, 595 adet işlem