***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.01.2021 15:37
ımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 10.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903471
BIST
15:451.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,96
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:457,4523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:459,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0356
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:45443,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,53
|Açılış
|: 443,23
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GEREL
|7,81
|549.640.082
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.866.565
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.248.882
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|65.584.461
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.815.765
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.008.687
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.389.161
|% -9,97
|
|TSKB
|1,95
|1.156.636.824
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,96
|1.018.235.935
|% 3,13
|
|SISE
|7,90
|683.545.735
|% -0,50
|
|KARSN
|4,20
|678.148.825
|% 1,94
|
|GARAN
|9,98
|675.732.713
|% -1,48
|
|TSKB
|1,95
|1.156.636.824
|% 3,72
|
|DOHOL
|3,96
|1.018.235.935
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,45
|550.749.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|278.891.117
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|678.148.825
|% 1,94
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4491
|7,4527
|% -0,16
|
|Euro
|9,0155
|9,0202
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,1503
|10,2012
|% 0,04
|
|Frank
|1,9788
|1,9887
|% -0,27
|
|Riyal
|442,9560
|443,0210
|% 0,30
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,69
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|10,73
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|5,19
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|56,30
|56,30
|0,40
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:55GOLTS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 883 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 96 kaybederek (% -1.06 ) 1, 672
-
15:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, DOHOL, EKGYO
-
15:47GSDDE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 153, 331 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 20, 173.00 milyon TL de