***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.02.2021 16:56
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 11.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911066
BIST
16:491.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 15,42
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:496,9591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:498,4423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:49397,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,79
|Açılış
|: 397,03
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:47
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.274.118
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.668.655
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.577.633
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|50,95
|2.121.797.652
|% 2,31
|
|GUBRF
|83,30
|1.938.429.466
|% 8,89
|
|KOZAL
|147,80
|1.607.465.274
|% -2,83
|
|KARSN
|5,20
|1.244.052.335
|% 1,76
|
|GARAN
|9,35
|1.208.434.964
|% 0,21
|
|KARSN
|5,20
|1.244.052.335
|% 1,76
|
|PETKM
|5,26
|1.079.770.656
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,44
|485.088.087
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,51
|819.524.162
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,50
|265.620.169
|% 0,67
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9577
|6,9601
|% -0,06
|
|Euro
|8,4414
|8,4470
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7294
|9,7782
|% 0,15
|
|Frank
|7,7400
|7,7866
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8487
|1,8580
|% -0,24
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,62
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.635
|2.675
|-17,00
|
|Tam
|2.623
|2.690
|-13,96
|
|Yarım
|1.268
|1.301
|-6,76
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,37
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,87
|