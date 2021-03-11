***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.03.2021 12:07
ımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 12.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917221
BIST
13:301.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:307,4513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0532
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:308,9333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:30416,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 416,06
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.252.065
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.408.503
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.962.065
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.866.677
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,26
|117.321.719
|% -6,10
|
|KATMR
|4,70
|226.337.606
|% -6,00
|
|PKENT
|2.361,40
|10.838.856
|% -5,89
|
|SASA
|48,74
|1.315.037.845
|% 4,91
|
|SISE
|7,78
|716.259.095
|% 1,17
|
|KOZAL
|130,00
|581.251.311
|% 0,78
|
|GARAN
|9,14
|449.199.354
|% -0,33
|
|TCELL
|16,71
|399.574.257
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,39
|382.969.746
|% 0,42
|
|SISE
|7,78
|716.259.095
|% 1,17
|
|TSKB
|1,73
|119.154.418
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,47
|223.629.377
|% 2,66
|
|IZMDC
|2,90
|173.740.913
|% -5,84
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4500
|7,4513
|% -0,71
|
|Euro
|8,9242
|8,9333
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3738
|10,4258
|% -0,34
|
|Frank
|8,0236
|8,0720
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% -0,48
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,81
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.746
|2.817
|-7,64
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-3,69
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|1,01
|