***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
20.04.2021 12:15
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1
3
.
Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929597
BIST
13:321.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:328,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:329,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:32462,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,46
|Açılış
|: 462,00
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:30
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.267.921
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.807.057
|% 9,88
|
|SONME
|38,10
|2.781.018
|% 6,60
|
|DESA
|15,27
|19.756.460
|% 6,04
|
|KUTPO
|51,30
|49.964.213
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.193.132
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|SEYKM
|22,42
|9.587.484
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|842.955.724
|% 1,43
|
|EREGL
|18,02
|677.802.216
|% -0,77
|
|PETKM
|6,57
|493.816.231
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,21
|417.693.310
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,82
|324.243.818
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|324.243.818
|% -2,15
|
|TSKB
|1,26
|169.252.596
|% -2,33
|
|GARAN
|7,10
|842.955.724
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,12
|230.619.975
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,09
|92.114.373
|% -1,80
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1113
|8,1152
|% 0,33
|
|Euro
|9,7797
|9,7844
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,3150
|11,3717
|% 0,35
|
|Frank
|8,8323
|8,8855
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1592
|2,1700
|% 0,45
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,52
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.042
|3.118
|2,79
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|1,35
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,74
|67,74
|0,69
|