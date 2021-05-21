***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.05.2021 09:50
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.
Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937113
BIST
10:011.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.459
En Düşük
1.456
10:018,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:0110,2602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
10:01505,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,74
|Açılış
|: 505,10
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SONME
|38,00
|3.975.885
|% 8,14
|
|FENER
|33,08
|4.261.729
|% 5,75
|
|MERKO
|5,96
|306.916
|% 5,49
|
|BNTAS
|6,74
|1.277.001
|% 3,69
|
|BEYAZ
|10,96
|63.393
|% 3,49
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|BRKO
|1,09
|657.001
|% -3,54
|
|BJKAS
|7,03
|1.705.984
|% -2,50
|
|TGSAS
|14,50
|100.427
|% -2,42
|
|MEGAP
|7,89
|102.452
|% -1,87
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|SISE
|8,07
|572.700.663
|% 0,00
|
|TUPRS
|100,20
|525.516.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,09
|343.582.210
|% 0,32
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3819
|8,3860
|% 0,07
|
|Euro
|10,2523
|10,2602
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8512
|11,9106
|% -0,05
|
|Frank
|9,3142
|9,3703
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2288
|2,2400
|% 0,04
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-3,17
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,15
|65,15
|0,04
|