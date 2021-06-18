***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.06.2021 15:36
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.
Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943054
BIST
15:481.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -20,05
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
15:488,7158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:4810,3622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0353
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:48497,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 497,71
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:48
|IDGYO
|6,05
|1.340.541
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.266.153
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.877.982
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.135.473
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.843.318
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,11
|16.684.905
|% -6,00
|
|THYAO
|14,40
|1.091.629.283
|% -1,77
|
|GARAN
|8,20
|627.064.045
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|539.599.930
|% 0,47
|
|EREGL
|17,90
|523.152.655
|% -4,33
|
|KOZAL
|121,70
|434.358.491
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,13
|539.599.930
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|237.932.944
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|627.064.045
|% 0,12
|
|THYAO
|14,40
|1.091.629.283
|% -1,77
|
|IHLGM
|1,20
|82.549.033
|% -0,83
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7140
|8,7158
|% -0,04
|
|Euro
|10,3552
|10,3622
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0374
|12,0978
|% -0,57
|
|Frank
|9,4306
|9,4874
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3165
|2,3281
|% -0,07
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|1,69
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.285
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|3,75
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,79
|