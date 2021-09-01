***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.09.2021 10:12
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 4.
Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961125
BIST
17:291.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:298,2926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:299,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:29483,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,31
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.065.334
|% 9,98
|
|KARYE
|14,63
|22.042.667
|% -4,07
|
|AGYO
|3,57
|14.567.437
|% -3,51
|
|MARKA
|5,40
|2.869.296
|% -3,40
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,60
|21.841.330
|% -3,16
|
|GARAN
|9,88
|1.150.513.691
|% 0,00
|
|THYAO
|12,94
|975.856.131
|% 2,05
|
|SASA
|27,94
|597.442.351
|% 1,67
|
|KOZAL
|104,90
|568.776.704
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,63
|534.839.477
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|534.839.477
|% -0,38
|
|GARAN
|9,88
|1.150.513.691
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|170.076.408
|% 3,42
|
|PETKM
|6,17
|475.604.654
|% -0,48
|
|THYAO
|12,94
|975.856.131
|% 2,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2888
|8,2926
|% -0,16
|
|Euro
|9,8243
|9,8312
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4124
|11,4696
|% 0,17
|
|Frank
|9,0330
|9,0874
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2062
|2,2173
|% -0,08
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-2,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|-1,08
|