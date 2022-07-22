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***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

22.07.2022 13:18
***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 5.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047305


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Cumhuriyet 6.634 6.734 35,00  
Tam 6.667 6.725 -37,00  
Yarım 3.248 3.291 -17,00  
Çeyrek 1.629 1.645 -9,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,84 -0,03  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,00  
B. Petrol 104 104 -0,29  
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