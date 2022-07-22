***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.07.2022 13:18
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 5.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047305
BIST
13:192.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,16
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
13:1917,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
13:1918,0452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0863
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
13:19983,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,33
|Açılış
|: 983,34
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KLRHO
|16,28
|35.560.265
|% 10,00
|
|ATSYH
|70,00
|4.055.457
|% 9,38
|
|SANEL
|12,34
|2.190.659
|% 8,91
|
|ULUUN
|27,50
|350.015.612
|% 8,70
|
|TLMAN
|31,22
|30.239.206
|% 7,88
|
|UFUK
|91,50
|4.454.844
|% -7,48
|
|DOBUR
|48,90
|4.977.488
|% -3,74
|
|ORCAY
|17,96
|87.302.208
|% -3,65
|
|AVTUR
|2,11
|1.536.277
|% -3,21
|
|PGSUS
|172,20
|210.105.303
|% -3,10
|
|YYLGD
|19,97
|117.872.037
|% 0,81
|
|MOBTL
|1,80
|71.893.020
|% 1,12
|
|MAKIM
|14,43
|52.685.744
|% 4,04
|
|LIDER
|24,76
|47.976.445
|% 2,65
|
|KMPUR
|32,08
|43.426.624
|% -0,93
|
|MAKIM
|14,43
|52.685.744
|% 4,04
|
|KLRHO
|16,28
|35.560.265
|% 10,00
|
|RUBNS
|14,79
|31.980.847
|% -0,54
|
|EUREN
|27,96
|20.334.778
|% -0,43
|
|KCAER
|27,58
|16.072.956
|% 0,29
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7527
|17,7625
|% 0,30
|
|Euro
|18,0289
|18,0452
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,1344
|21,2404
|% -0,33
|
|Frank
|18,2825
|18,3927
|% 0,13
|
|Riyal
|4,7095
|4,7331
|% 0,17
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|6,25
|
|Altın Gr.
|985
|985
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.667
|6.725
|-37,00
|
|Yarım
|3.248
|3.291
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,29
|