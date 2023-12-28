***HLVKS* *EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
28.12.2023 13:53
***HLVKS******EKGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 4.000.000.000-TL (DörtMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230053
BIST
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15:247.432
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 171,56
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2429,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0709
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2432,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1597
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:241.963,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.963,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.981.873
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.820.037
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.070.320
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,10
|68.091.388
|% -4,31
|
|LKMNH
|58,75
|13.055.212
|% -3,21
|
|THYAO
|229,70
|3.659.946.423
|% 3,38
|
|AKBNK
|36,24
|1.929.805.229
|% 1,00
|
|YKBNK
|19,35
|1.711.674.679
|% 0,99
|
|ISCTR
|22,84
|1.502.839.224
|% 2,24
|
|TUPRS
|148,10
|1.309.793.969
|% 1,30
|
|YKBNK
|19,35
|1.711.674.679
|% 0,99
|
|EKGYO
|6,88
|554.210.152
|% 1,78
|
|ISCTR
|22,84
|1.502.839.224
|% 2,24
|
|AKBNK
|36,24
|1.929.805.229
|% 1,00
|
|PETKM
|17,50
|609.181.823
|% 2,64
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4454
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,7896
|32,8294
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,4983
|37,6864
|% -0,00
|
|Frank
|35,0492
|35,2604
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8292
|7,8684
|% 0,22
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,28
|% 0,66
|
|Platin
|996,47
|1.000,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,01
|1.142,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,81
|2.074,11
|% 0,66
|