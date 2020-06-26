***HLVKS* *GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.06.2020 12:50
***HLVKS******GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
Kaynak Kuruluş Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %2,6116
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %10,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKA62050
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 93 gün vadeli 85.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 85.000.000-TL nominal tutarlı, 93 gün vadeli, TRDHVKA62050 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853084
BIST