***HLVKS* *GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******GUBRF*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Gübre Fabrikaları Türk Anonim ŞirketiKaynak Kuruluş Gübre Fabrikaları Türk Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 75.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.06.2020Vade (Gün Sayısı) 93Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %2,6116Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %10,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA62050Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 85.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 93 gün vadeli 85.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 85.000.000-TL nominal tutarlı, 93 gün vadeli, TRDHVKA62050 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853084BIST