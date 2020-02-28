***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.02.2020 15:08
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 09.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 19.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 26.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 07.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 24.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 28.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 04.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Kira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 16.05.2019 16.05.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 150000000 TRY Yurtiçi 18.07.2019 18.07.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 19.09.2019 19.09.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -
Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 14.11.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 19.12.2019 19.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 02.01.2020 02.01.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822760
BIST