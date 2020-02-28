***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 09.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 22.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 19.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 17.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 24.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 26.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 07.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 24.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 28.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 04.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 11.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıKira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 16.05.2019 16.05.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Kira Sertifikası 150000000 TRY Yurtiçi 18.07.2019 18.07.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Kira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 19.09.2019 19.09.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış -Kira Sertifikası 2000000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 14.11.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışKira Sertifikası 1000000000 TRY Yurtiçi 19.12.2019 19.12.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışKira Sertifikası 500000000 TRY Yurtiçi 02.01.2020 02.01.2021 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822760BIST