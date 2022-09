***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Barbaros Mahallesi Sebboy Sokak No:4/1 34746 Atasehir / Istanbulİnternet Adresi www.halkvarlikkiralama.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@halkvarlikkiralama.com.trhalkvarlik@hs01.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBarbaros Mahallesi Sebboy Sokak No:4/1 34746 Atasehir / Istanbul 0216 503 58 17 - 58 50 0216 688 53 90Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoErsel SEN Muhasebe Müdürü 0212 314 82 88 ersel.sen@halkvarlikkiralama.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu a) Kendi nam ve kira sertifikasi sahipleri hesabina her türlü varlik ve haklari kaynak kurulustan devralmak ve bunlari kaynak kurulusa veya üçüncü kisilere kiralamak,b) Kaynak kurulusa ait varlik veya haklari mülkiyet devri olmaksizin, vade boyunca kiralamak da dahil olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözlesmeler düzenlemek,c) Ihraca dayanak varliklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanicisindan yapilan tahsilatlari, paylari oraninda kira sertifikasi sahiplerine ödemek veya aktarmak,d) Kira sertifikasi ihracinin gerektirmesi durumunda vade sonunda baslangiçta anlasilan konularda sözlesmeye konu varlik ve haklari kaynak kurulusa veya üçüncü kisilere devretmek ve satis bedelini kira sertifikasi sahiplerine paylari oraninda ödemek,e) Sahip oldugu varliklari veya mülkiyeti devralmaksizin üçüncü kisilerin sahip olduklarr varliklari, yatirimcilarin menfaatlerine ve kurulus amacina uygun olarak yukarida anilan faaliyeleri icra edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amaciyla yürütmek, kendi adina yönetilmesini saglamak, isletmek ve bu varliklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varliklar üzerinde kaynak kurulus veya üçüncü kisiler lehine Sermaye Piyasasi Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinin izin verdigi ayni haklari tesis etmek,f) Varlik veya haklari satin alarak Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili Teblig'de belirtilen nitelikteki sirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlik veya hak aliminin finansmanini saglamak,g) Münhasiran veya diger ortaklarla birlikte kar zarar ortakligi esasina dayali olarak yeni ortak girisim kurmak, bir ortak girisime ortak olmak ve ortaklik paylarini satmak,h) Is sahibi sifatiyla eser sözlesmesine taraf olmak, eseri kiralamak veya satmak, eser sözlesmesine dayali kira sertifikasi ihracini gerçeklestirmek ve eserin finansmanini sallamak için hizmet, kat veya arsa karsiligi insaat veya ortaklik gibi sair sözlesmeler düzenlemek,i) Yukarida anilan faaliyetleri gerçeklestirmek amaciyla fon kullanicilari, kaynak kuruluslar, yetkili/araci kuruluslar ve 3. kisilerle sözlesmeler akdetmek, maksat ve mevzuuna faydali olabilecek her türlü anlasmalara ve düzenlemelere taraf olmak,j) Kira sertifikasi sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kisi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikasi sahipleri yararina kendi lehine dogmus, veya dogabilecek her türlü hak ve alacaklarini güvence altina alma veya maruz kalacagi risklerden korunma amaciyla, teminat olarak her türlü menkul ve gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve sahsi teminatlari almak, dogmus ve dogacak alacaklan temlik almak, üçüncü kisilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak,k) Sirketin kaynak kurulustan devraldigi gayrimenkuller üzerinde, tapu sicilinde kaynak kurulus lehine önalim hakki tesis etmek ve/veya gayrimenkullerin kaynak kurulusa geri satisini teminen gerekli anlasmalari akdetmek, bu yolda gereken tüm hukuki muameleleri ifa etmek,l) Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri ve kararlari çerçevesinde kira sertifikasi ihracina yönelik sair islemleri gerçeklestirmek, sözlesmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasasi Kurulu'nca belirlenecek diger faaliyetlerde bulunmak,Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıKira Sertifikası 28.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 26.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 03.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 04.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 23.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 07.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 08.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım PazarıKira Sertifikası 13.09.2022 Tü