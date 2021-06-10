***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.06.2021 11:46
***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 2.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941659
BIST
11:591.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
11:598,5499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5461
11:5910,4226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0444
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4161
11:59517,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,25
|Açılış
|: 517,40
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EMKEL
|2,09
|3.573.842
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.482.470
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,96
|2.617.440
|% 9,65
|
|BOBET
|4,79
|198.327.489
|% 8,13
|
|FENER
|35,80
|186.649.395
|% 7,77
|
|YESIL
|3,51
|50.649.545
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|4.722.735
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|TKURU
|183,00
|3.142.675
|% -5,91
|
|ATATP
|33,48
|202.793.323
|% -4,67
|
|KOZAL
|128,40
|544.478.486
|% 2,31
|
|GARAN
|8,37
|508.479.290
|% 0,12
|
|THYAO
|14,54
|377.295.879
|% -0,14
|
|ATATP
|33,48
|202.793.323
|% -4,67
|
|BOBET
|4,79
|198.327.489
|% 8,13
|
|EKGYO
|2,08
|193.975.657
|% 1,96
|
|GARAN
|8,37
|508.479.290
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,25
|65.864.929
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,27
|106.440.434
|% 0,00
|
|BOBET
|4,79
|198.327.489
|% 8,13
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5476
|8,5499
|% -0,47
|
|Euro
|10,4171
|10,4226
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,0033
|12,0635
|% -0,70
|
|Frank
|9,5003
|9,5575
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% -0,47
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-7,43
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,21
|72,21
|-0,01
|
Seans Raporu
11:59
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12:12IHLAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 0.65 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 324, 308 adet işlem
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12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 31 artarak (% 0.21 ) 1, 553
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12:11XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 4, 900.00 milyon TL de
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12:11MAVI
Yüzde 7.42 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 234 adet işlem
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12:10GEDIK
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 028, 033 adet işlem