***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
22.06.2021 18:10
***HLVKS******HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HLGYO
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 180.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 180.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 12.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 111
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 5,7629
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKAE2124
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.06.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.10.2021 11.10.2021 12.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2021 11.10.2021 12.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 111 gün vadeli 180.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943614
BIST