***HLVKS* *HLGYO*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
23.11.2021 12:48
Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kaynak Kuruluş Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 120.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 120.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 23.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 118
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 6,1748
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDHVKAK2134
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi
13:231.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 26,98
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:2312,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 8,06%
|| 0,9194
|Açılış
|: 12,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:2313,9049
En Yüksek
|Değişim
|: 8,44%
|| 1,0824
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:23709,73
En Yüksek
|Değişim
|: 7,16%
|| 47,39
|Açılış
|: 709,73
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:23
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.963.308
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.581.920
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.748.376
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|47.332.421
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.685.169
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|108.907.925
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,42
|624.610.246
|% -9,15
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,74
|2.222.037.493
|% 5,05
|
|SISE
|11,94
|2.128.330.458
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.815.217.674
|% -1,01
|
|EREGL
|23,14
|1.415.178.446
|% 7,33
|
|THYAO
|18,04
|1.126.527.790
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,50
|905.846.975
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,74
|2.222.037.493
|% 5,05
|
|ODAS
|1,57
|381.774.612
|% -4,27
|
|SISE
|11,94
|2.128.330.458
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.815.217.674
|% -1,01
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3051
|12,3256
|% 8,06
|
|Euro
|13,8657
|13,9049
|% 8,44
|
|Sterlin
|16,3823
|16,4644
|% 7,56
|
|Frank
|13,1407
|13,2199
|% 7,91
|
|Riyal
|3,2640
|3,2803
|% 7,67
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,59
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,39
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.662
|4.789
|342,19
|
|Yarım
|2.253
|2.316
|165,53
|
|Çeyrek
|1.130
|1.158
|82,76
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,58
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|