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***HLVKS* *QNBFI* *QUAGR* *HDFFL* *KNTFA* *FBBNK* *ZKBVR* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

01.02.2024 17:47
***HLVKS* *QNBFI* *QUAGR* *HDFFL* *KNTFA* *FBBNK* *ZKBVR* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***HLVKS******QNBFI******QUAGR******HDFFL******KNTFA******FBBNK******ZKBVR******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, FBBNK, KNTFA, ZKBVR, HLVKS, ZOREN, QNBFI, HDFFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR52418 150.000.000 01.02.2024 31.05.2024 05.02.2024
- Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB4F52412 200.000.000 01.02.2024 03.05.2024 05.02.2024
- Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB4F72410 180.000.000 01.02.2024 02.07.2024 05.02.2024
- Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB4F82419 61.000.000 01.02.2024 06.08.2024 05.02.2024
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF72436 40.000.000 01.02.2024 22.07.2024 05.02.2024
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV52416 145.000.000 01.02.2024 09.05.2024 05.02.2024
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52416 200.000.000 01.02.2024 08.05.2024 05.02.2024
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN72414 74.030.000 01.02.2024 11.07.2024 05.02.2024
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN22529 278.800.000 01.02.2024 19.02.2025 05.02.2024
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM72416 101.200.000 01.02.2024 18.07.2024 05.02.2024
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAK82518 200.000.000 01.02.2024 15.08.2025 05.02.2024
- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAK22613 200.000.000 01.02.2024 06.02.2026 05.02.2024


İlgili Şirketler [QUAGR, FBBNK, KNTFA, ZKBVR, HLVKS, ZOREN, QNBFI, HDFFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246178


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