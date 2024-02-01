***HLVKS* *QNBFI* *QUAGR* *HDFFL* *KNTFA* *FBBNK* *ZKBVR* *ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***HLVKS******QNBFI******QUAGR******HDFFL******KNTFA******FBBNK******ZKBVR******ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [QUAGR, FBBNK, KNTFA, ZKBVR, HLVKS, ZOREN, QNBFI, HDFFL]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR52418 150.000.000 01.02.2024 31.05.2024 05.02.2024- Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB4F52412 200.000.000 01.02.2024 03.05.2024 05.02.2024- Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB4F72410 180.000.000 01.02.2024 02.07.2024 05.02.2024- Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu FBBNK Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPFB4F82419 61.000.000 01.02.2024 06.08.2024 05.02.2024- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF72436 40.000.000 01.02.2024 22.07.2024 05.02.2024- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV52416 145.000.000 01.02.2024 09.05.2024 05.02.2024- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA52416 200.000.000 01.02.2024 08.05.2024 05.02.2024- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN72414 74.030.000 01.02.2024 11.07.2024 05.02.2024- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN22529 278.800.000 01.02.2024 19.02.2025 05.02.2024- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM72416 101.200.000 01.02.2024 18.07.2024 05.02.2024- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAK82518 200.000.000 01.02.2024 15.08.2025 05.02.2024- Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. HDFFL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSHDAK22613 200.000.000 01.02.2024 06.02.2026 05.02.2024İlgili Şirketler [QUAGR, FBBNK, KNTFA, ZKBVR, HLVKS, ZOREN, QNBFI, HDFFL]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246178BIST