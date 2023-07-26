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***HLVKS* *QNBFL* *ISKMD* *GARFA* *TAMFA* *DZYMK* *YKSLN* *KATVK* *GLCVY* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

26.07.2023 17:41
***HLVKS* *QNBFL* *ISKMD* *GARFA* *TAMFA* *DZYMK* *YKSLN* *KATVK* *GLCVY* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***HLVKS******QNBFL******ISKMD******GARFA******TAMFA******DZYMK******YKSLN******KATVK******GLCVY******VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKSLN, HLVKS, QNBFL, TAMFA, GARFA, ISKMD, GLCVY, KATVK, VAKVK, DZYMK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yükselen Çelik A.Ş. YKSLN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYUKC12418 100.000.000 26.07.2023 24.01.2024 28.07.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAK2316 300.000.000 26.07.2023 01.11.2023 28.07.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22415 70.550.000 26.07.2023 21.02.2024 28.07.2023
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMFK2318 125.000.000 26.07.2023 01.11.2023 28.07.2023
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF12419 125.000.000 26.07.2023 05.01.2024 28.07.2023
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA12415 219.000.000 26.07.2023 22.01.2024 28.07.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKME2320 7.790.000 26.07.2023 02.10.2023 28.07.2023
- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGVYOK2313 225.000.000 26.07.2023 23.11.2023 28.07.2023
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM72415 300.000.000 26.07.2023 17.07.2024 28.07.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRKE2325 600.000.000 26.07.2023 25.10.2023 28.07.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY12419 250.000.000 26.07.2023 19.01.2024 28.07.2023


İlgili Şirketler [YKSLN, HLVKS, QNBFL, TAMFA, GARFA, ISKMD, GLCVY, KATVK, VAKVK, DZYMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175459


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Cumhuriyet 11.377 11.549 80,00  
Tam 11.119 11.230 58,00  
Yarım 5.551 5.641 29,00  
Çeyrek 2.784 2.820 14,00  
Gümüş.Ons 24,80 24,82 0,13  
Gümüş Gr. 21,47 21,49 0,11  
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