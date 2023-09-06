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***HLVKS* *QNBFL* *NURVK* *MAVI* *YKFKT* *SKYMD* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.09.2023 18:21
***HLVKS* *QNBFL* *NURVK* *MAVI* *YKFKT* *SKYMD* *EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***HLVKS******QNBFL******NURVK******MAVI******YKFKT******SKYMD******EMVAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SKYMD, NURVK, HLVKS, YKFKT, EMVAR, MAVI, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDA2311 14.850.000 06.09.2023 06.12.2023 08.09.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMDA2329 31.650.000 06.09.2023 06.12.2023 08.09.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA12418 150.000.000 06.09.2023 04.01.2024 08.09.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2318 200.000.000 06.09.2023 05.12.2023 08.09.2023
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKFA2315 315.000.000 06.09.2023 05.12.2023 08.09.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32444 70.000.000 06.09.2023 04.03.2024 08.09.2023
- Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMAVI92414 500.000.000 06.09.2023 06.09.2024 08.09.2023
- Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMAVI92513 500.000.000 06.09.2023 10.09.2025 08.09.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22449 94.000.000 06.09.2023 28.02.2024 08.09.2023


İlgili Şirketler [SKYMD, NURVK, HLVKS, YKFKT, EMVAR, MAVI, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192252


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Yarım 5.511 5.569 -33,00  
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