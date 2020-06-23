***HLVKS* *TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***HLVKS******TCELL*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TCELLYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.Kaynak Kuruluş Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 175.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 175.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 23.06.2020Vade (Gün Sayısı) 140Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) %3,6822Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) %9,60Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDHVKA62043Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.01.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onay doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 140 gün vadeli 175.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Ek Açıklamalarİlgi: 03.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 175.000.000-TL nominal tutarlı, 140 gün vadeli, TRDHVKA62043 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852465BIST