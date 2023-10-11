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***HLVKS* *TCRYT* *QNBFL* *YKYAT* *OPET* *QUAGR* *PNSUT* *KATVK* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

11.10.2023 17:44
***HLVKS* *TCRYT* *QNBFL* *YKYAT* *OPET* *QUAGR* *PNSUT* *KATVK* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçla


***HLVKS******TCRYT******QNBFL******YKYAT******OPET******QUAGR******PNSUT******KATVK******EMVAR******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, KTKVK, TCRYT, PNSUT, HLVKS, YKYAT, EMVAR, OPET, KATVK, QNBFL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGRE2412 200.000.000 11.10.2023 09.10.2024 13.10.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12422 400.000.000 11.10.2023 12.01.2024 13.10.2023
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22427 200.000.000 11.10.2023 14.02.2024 13.10.2023
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST32416 200.000.000 11.10.2023 13.03.2024 13.10.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22419 200.000.000 11.10.2023 01.02.2024 13.10.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM12419 286.300.000 11.10.2023 17.01.2024 13.10.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK22510 200.000.000 11.10.2023 05.02.2025 13.10.2023
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOPASE2516 1.300.000.000 06.10.2023 07.10.2025 13.10.2023
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLMK2419 382.500.000 11.10.2023 06.11.2024 13.10.2023
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22464 200.000.000 11.10.2023 21.02.2024 13.10.2023


İlgili Şirketler [QUAGR, KTKVK, TCRYT, PNSUT, HLVKS, YKYAT, EMVAR, OPET, KATVK, QNBFL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204496


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Tam 11.358 11.459 63,00  
Yarım 5.696 5.752 37,00  
Çeyrek 2.839 2.876 18,00  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 0,20  
Gümüş Gr. 19,65 19,68 0,22  
B. Petrol 86,31 86,31 -1,34  
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