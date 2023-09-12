***HLVKS* *VDFLO* *SARKY* *CRDFA* *ISMEN* *TERA* *KNTFA* *CAGFA* *NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye









***HLVKS******VDFLO******SARKY******CRDFA******ISMEN******TERA******KNTFA******CAGFA******NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, SARKY, ISMEN, NRBNK, VDFLO, HLVKS, TERA, CRDFA]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32435 100.000.000 12.09.2023 08.03.2024 14.09.2023- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF12424 31.600.000 11.09.2023 04.01.2024 14.09.2023- Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. SARKY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRKY32418 250.000.000 04.09.2023 01.03.2024 14.09.2023- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDE2329 418.300.000 12.09.2023 17.10.2023 14.09.2023- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL12417 150.000.000 12.09.2023 10.01.2024 14.09.2023- VDF Filo Kiralama A.Ş. VDFLO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDFF32411 295.000.000 12.09.2023 05.03.2024 14.09.2023- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2326 200.000.000 12.09.2023 12.12.2023 14.09.2023- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA12411 90.000.000 12.09.2023 10.01.2024 14.09.2023- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC32416 40.000.000 12.09.2023 05.03.2024 14.09.2023İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, SARKY, ISMEN, NRBNK, VDFLO, HLVKS, TERA, CRDFA]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194202BIST