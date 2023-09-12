Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HLVKS* *VDFLO* *SARKY* *CRDFA* *ISMEN* *TERA* *KNTFA* *CAGFA* *NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

12.09.2023 17:32
***HLVKS* *VDFLO* *SARKY* *CRDFA* *ISMEN* *TERA* *KNTFA* *CAGFA* *NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araç


***HLVKS******VDFLO******SARKY******CRDFA******ISMEN******TERA******KNTFA******CAGFA******NRBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, SARKY, ISMEN, NRBNK, VDFLO, HLVKS, TERA, CRDFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32435 100.000.000 12.09.2023 08.03.2024 14.09.2023
- Kent Finans Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF12424 31.600.000 11.09.2023 04.01.2024 14.09.2023
- Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. SARKY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRKY32418 250.000.000 04.09.2023 01.03.2024 14.09.2023
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDE2329 418.300.000 12.09.2023 17.10.2023 14.09.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL12417 150.000.000 12.09.2023 10.01.2024 14.09.2023
- VDF Filo Kiralama A.Ş. VDFLO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDFF32411 295.000.000 12.09.2023 05.03.2024 14.09.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2326 200.000.000 12.09.2023 12.12.2023 14.09.2023
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA12411 90.000.000 12.09.2023 10.01.2024 14.09.2023
- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC32416 40.000.000 12.09.2023 05.03.2024 14.09.2023


İlgili Şirketler [CAGFA, KNTFA, SARKY, ISMEN, NRBNK, VDFLO, HLVKS, TERA, CRDFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194202


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.160
Değişim :  0,16% |  13,41
Açılış :  8.175  
Önceki Kapanış :  8.146  
En Düşük
8.081 En Yüksek
8.276
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALFAS 150,70 1.194.162.996 % 10,00  
METUR 10,34 135.764.154 % 10,00  
ORCAY 11,88 151.936.786 % 10,00  
ALCAR 794,30 67.026.549 % 10,00  
ASUZU 257,40 115.434.376 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8682 26,8979 % 0,12  
Euro 28,8051 28,8826 % -0,06  
Sterlin 33,4682 33,6360 % -0,09  
Frank 30,0458 30,2268 % 0,05  
Riyal 7,1486 7,1844 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -9,20  
Altın Gr. 1.653 1.653 -6,82  
Cumhuriyet 11.262 11.433 -43,00  
Tam 11.021 11.129 -24,00  
Yarım 5.527 5.588 -12,00  
Çeyrek 2.755 2.794 -6,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 0,02  
Gümüş Gr. 19,96 19,97 0,03  
B. Petrol 92,17 92,17 1,52  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru