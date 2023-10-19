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***HLVKS* *VESTL* *FIBAF* *CLKMT* *TATGD* *EKTVK* *ISFAK* *SKYMD* *EMVAR* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

19.10.2023 17:44
***HLVKS* *VESTL* *FIBAF* *CLKMT* *TATGD* *EKTVK* *ISFAK* *SKYMD* *EMVAR* *HALKB* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş


***HLVKS******VESTL******FIBAF******CLKMT******TATGD******EKTVK******ISFAK******SKYMD******EMVAR******HALKB******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SKYMD, KTKVK, HLVKS, ISFAK, HALKB, VESTL, FIBAF, EKTVK, EMVAR, CLKMT, TATGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD12415 55.240.400 19.10.2023 10.01.2024 23.10.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK22421 400.000.000 19.10.2023 16.02.2024 23.10.2023
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA12436 100.000.000 19.10.2023 18.01.2024 23.10.2023
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA32433 350.000.000 19.10.2023 18.03.2024 23.10.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2368 511.050.000 15.09.2023 29.12.2023 23.10.2023
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTLK2421 460.000.000 19.10.2023 01.11.2024 23.10.2023
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK22419 359.000.000 19.10.2023 15.02.2024 23.10.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS12484 193.000.000 19.10.2023 31.01.2024 23.10.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK42427 50.000.000 19.10.2023 05.04.2024 23.10.2023
- Çelik Motor Ticaret A.Ş. CLKMT Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSCLKM12514 675.000.000 19.10.2023 10.01.2025 23.10.2023
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK42437 263.650.000 19.10.2023 15.04.2024 23.10.2023


İlgili Şirketler [SKYMD, KTKVK, HLVKS, ISFAK, HALKB, VESTL, FIBAF, EKTVK, EMVAR, CLKMT, TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207781


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Tam 11.853 11.951 -44,00  
Yarım 5.945 6.000 -21,00  
Çeyrek 2.963 3.000 -10,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,79 -0,07  
Gümüş Gr. 20,45 20,47 -0,09  
B. Petrol 91,08 91,08 -0,42  
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