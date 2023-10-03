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***HLVKS* *VESTL* *ISKMD* *QNBVK* *CAGFA* *ZKBVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

03.10.2023 17:40
***HLVKS* *VESTL* *ISKMD* *QNBVK* *CAGFA* *ZKBVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***HLVKS******VESTL******ISKMD******QNBVK******CAGFA******ZKBVR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, ZKBVR, ISKMD, CAGFA, QNBVK, VESTL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA12410 100.000.000 03.10.2023 10.01.2024 05.10.2023
- ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKBV12410 50.000.000 03.10.2023 19.01.2024 05.10.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM22413 20.500.000 03.10.2023 02.02.2024 05.10.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF42426 60.000.000 03.10.2023 16.04.2024 05.10.2023
- QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. QNBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDQFVK22427 228.900.000 03.10.2023 14.02.2024 05.10.2023
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTLK2413 300.000.000 03.10.2023 01.11.2024 05.10.2023


İlgili Şirketler [HLVKS, ZKBVR, ISKMD, CAGFA, QNBVK, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199015


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Tam 10.834 10.964 24,00  
Yarım 5.434 5.499 7,00  
Çeyrek 2.708 2.749 3,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,20 0,14  
Gümüş Gr. 18,70 18,72 0,14  
B. Petrol 91,08 91,08 0,37  
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