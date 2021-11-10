***HLY* *HALKI* *ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
10.11.2021 09:40
***HLY******HALKI******ELITE*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976743
BIST
11:091.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:099,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0541
|Açılış
|: 9,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:0911,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0291
|Açılış
|: 11,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:09573,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,55
|Açılış
|: 573,77
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,61
|1.350.039
|% 8,54
|
|BAGFS
|22,58
|6.641.382
|% 7,32
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|SARKY
|16,89
|25.203.158
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,21
|12.945.097
|% -6,76
|
|EMKEL
|2,76
|12.117.370
|% -5,80
|
|CUSAN
|9,32
|10.409.628
|% -5,57
|
|PETKM
|7,28
|812.221.205
|% 0,28
|
|GARAN
|10,69
|781.872.766
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,08
|610.702.601
|% -1,62
|
|THYAO
|18,24
|450.345.419
|% 0,44
|
|SASA
|32,64
|292.168.458
|% 1,43
|
|PETKM
|7,28
|812.221.205
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,08
|610.702.601
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,13
|184.329.447
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,11
|240.718.956
|% 0,65
|
|GARAN
|10,69
|781.872.766
|% 1,04
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7816
|9,7836
|% 0,53
|
|Euro
|11,3188
|11,3224
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,2039
|13,2701
|% 0,39
|
|Frank
|10,6701
|10,7343
|% 0,31
|
|Riyal
|2,5983
|2,6114
|% 0,51
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-7,08
|
|Altın Gr.
|573
|573
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,03
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,55
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:23PRKAB
Yüzde 4.31 oranında artışla 31.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 410, 422 adet işlem
-
11:22DOAS
Yüzde 5.82 oranında artışla 36.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 726 adet işlem
-
11:21GSDDE
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 023, 716 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, VESTL, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, SAHOL