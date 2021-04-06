***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 150000000 TRY 100TOPLAM 150000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Serdar SÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Genel Müdür Türkiye Halk Bankası AŞ'de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür YardımcılığıYUSUF DURAN OCAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür YardımcılığıENES ÇELEBİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Ticaret Bakanlığı Basın DanışmanıAHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Esnaf Bankacılığı Daire BaşkanıGÜVENÇ USTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Halk Bankası A.Ş Nakit Yönetimi Daire BaşkanıMEHMET ŞENGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı UzmanıBÜLENT SEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Vekili-Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSerdar SÜRER Yönetim Kurulu BaşkanıYusuf Duran OCAK Yönetim Kurulu Başkan VekiliEnes ÇELEBİ Yönetim Kurulu ÜyesiAhmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiGüvenç USTA Yönetim Kurulu ÜyesiMehmet ŞENGÜL Yönetim Kurulu ÜyesiBülent SEZGİN Genel Müdür/Yönetim Kurulu ÜyesiEvren KARABULUT Genel Müdür YardımcısıAli MUTLU Genel Müdür YardımcısıAli İhsan ÇAMCI MüdürKubilay YILMAZ MüdürHalil ESKİ MüdürTürkan PUR MüdürMehmet ESENKAL MüdürUğur ÜNSAL MüdürBanu Kıvcı TOKALI MüdürEbru UZUN MüdürGökay YILMAZ MüdürGökçe ARSLAN MüdürTufan EFE MüdürAhmet Kutluhan KALYONCU MüdürSerkan ALTUNTAŞ MüdürGüner Erbay GEZEN MüdürYıldırım ERGİN MüdürAyşe ÖĞÜT MüdürCihat KAYMAS MüdürAyla GENCAY MüdürZafer MUSTAFAOĞLU MüdürMenevşe ÖZDEMİR MüdürVolkan KUĞUCUK MüdürŞafak AKTAŞ MüdürSema Sevgi TANER Müdür VekiliBurak AYDIN YönetmenÖzer ÜÇELHAN YönetmenMustafa Serkan ALHAN YönetmenEmrullah ALPASLAN YönetmenRecep BOZKURT YönetmenArzu BAŞOĞLU ARIÖZ YönetmenMehmet ATLI YönetmenŞenay ÜNAL YönetmenAyfer BİRGÜN Servis YetkilisiBarış BEYDOĞAN Uzmanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924015BIST