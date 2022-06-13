***HLY* *HALKI* *MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 09:11
***HLY******HALKI******MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MAKIM]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036836
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1611
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
18:0518,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1273
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
18:051.033,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.033,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRLSM
|8,40
|5.235.590
|% 0,53
|
|GRNYO
|2,27
|373.802
|% 0,47
|
|EREGL
|33,24
|1.360.680.926
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,90
|885.549.689
|% 0,00
|
|ESCOM
|17,20
|8.144.694
|% 0,00
|
|ACSEL
|57,15
|11.392.183
|% 0,00
|
|ADEL
|23,34
|2.078.670
|% 0,00
|
|ADESE
|0,75
|17.274.656
|% 0,00
|
|AFYON
|3,63
|20.567.671
|% 0,00
|
|AGYO
|3,31
|32.938.421
|% 0,00
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% 0,00
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 0,00
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2530
|17,2726
|% 0,95
|
|Euro
|18,1087
|18,1371
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0844
|21,1902
|% 0,37
|
|Frank
|17,3568
|17,4614
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5887
|4,6117
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,17
|