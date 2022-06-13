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***HLY* *HALKI* *MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 09:11
***HLY* *HALKI* *MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HLY******HALKI******MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [MAKIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036836


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRLSM 8,40 5.235.590 % 0,53  
GRNYO 2,27 373.802 % 0,47  
EREGL 33,24 1.360.680.926 % 0,00  
HEKTS 30,90 885.549.689 % 0,00  
ESCOM 17,20 8.144.694 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2530 17,2726 % 0,95  
Euro 18,1087 18,1371 % 0,70  
Sterlin 21,0844 21,1902 % 0,37  
Frank 17,3568 17,4614 % 0,64  
Riyal 4,5887 4,6117 % 0,91  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 -7,49  
Altın Gr. 1.034 1.034 4,35  
Cumhuriyet 6.804 6.907 144,00  
Tam 6.770 6.942 13,45  
Yarım 3.272 3.358 6,50  
Çeyrek 1.641 1.679 3,25  
Gümüş.Ons 21,63 21,65 -0,27  
Gümüş Gr. 11,99 12,00 -0,06  
B. Petrol 120 120 -2,17  
Seans Raporu 18:05
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