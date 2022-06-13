***HLY* *HALKI* *MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 09:11
***HLY******HALKI******MAKIM*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MAKIM]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036837
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1569
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
18:0518,1345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1229
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
18:051.033,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.033,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|2,21
|61.058.045
|% 0,91
|
|BRLSM
|8,40
|5.235.590
|% 0,53
|
|GRNYO
|2,27
|373.802
|% 0,47
|
|AKMGY
|42,54
|4.169
|% 0,38
|
|YESIL
|1,46
|6.881.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|ADESE
|0,74
|17.274.656
|% -1,33
|
|HALKB
|5,61
|577.064.730
|% -1,06
|
|ETYAT
|2,77
|536.558
|% -0,36
|
|YEOTK
|57,80
|17.971.960
|% -0,34
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% 0,00
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2633
|17,2673
|% 0,92
|
|Euro
|18,1045
|18,1345
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0757
|21,1814
|% 0,33
|
|Frank
|17,3515
|17,4560
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5877
|4,6107
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-7,58
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,12
|