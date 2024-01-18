***HMV* *ASUZU* *HKH* *METUR* *MTRKS* *OYLUM* *BINHO* *MRGYO* *KTLEV* *HLR* *KUVVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.01.2024 09:36
***HMV******ASUZU******HKH******METUR******MTRKS******OYLUM******BINHO******MRGYO******KTLEV******HLR******KUVVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BINHO, ASUZU, KTLEV, KUVVA, MRGYO, MTRKS, METUR, OYLUM]
İlgili Fonlar [HLR, HMV, HKH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241206
BIST