***HMV* *ASUZU* *HKH* *METUR* *MTRKS* *OYLUM* *BINHO* *MRGYO* *KTLEV* *HLR* *KUVVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***HMV******ASUZU******HKH******METUR******MTRKS******OYLUM******BINHO******MRGYO******KTLEV******HLR******KUVVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [BINHO, ASUZU, KTLEV, KUVVA, MRGYO, MTRKS, METUR, OYLUM]İlgili Fonlar [HLR, HMV, HKH]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241206BIST