***HMV* *CEMAS* *USAK* *HEKTS* *FONET* *CRDFA* *HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.10.2022 09:13
***HMV******CEMAS******USAK******HEKTS******FONET******CRDFA******HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, CRDFA, FONET, HEKTS, HUNER, USAK]
İlgili Fonlar [HMV]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072790
BIST
18:053.842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
0
En Düşük
0
18:0518,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,2878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0410
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4509
En Düşük
18,2711
18:05981,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,64
|Açılış
|: 982,42
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
982,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AEFES
|49,70
|222.196.747
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,43
|617.574.843
|% 0,00
|
|ACSEL
|61,40
|27.166.573
|% 0,00
|
|ADEL
|34,46
|5.536.155
|% 0,00
|
|ADESE
|1,07
|156.821.445
|% 0,00
|
|AEFES
|49,70
|222.196.747
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,43
|617.574.843
|% 0,00
|
|THYAO
|97,25
|7.270.226.833
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|ASELS
|33,48
|4.151.527.507
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,39
|3.981.765.452
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,39
|6.264.275.933
|% 0,00
|
|TSKB
|2,66
|1.111.334.490
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,47
|3.421.041.207
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,09
|5.105.137.062
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5932
|% 0,05
|
|Euro
|18,2852
|18,2984
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,9438
|21,0488
|% -0,18
|
|Frank
|18,5826
|18,6945
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-8,89
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.652
|6.737
|-27,00
|
|Yarım
|3.241
|3.296
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|90,23
|90,23
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AGYO
Yüzde -7.29 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 658, 595 adet işlem
-
17:57KARSN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 727, 373 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 3, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 91, 962.00 milyon TL de
-
17:56YKBNK
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 584, 015, 613 adet işlem
-
17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem