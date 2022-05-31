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***HPI* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

31.05.2022 18:54
***HPI* *HFP* *QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***HPI******HFP******QUAGR*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [QUAGR]
İlgili Fonlar [HPI]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." uyarınca, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR)  hisselerinin toplamı, 30.05.2022 tarihinde 153.438 TL nominal hisse alımı sonucunda, %5 sınırını aşarak %5,01'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/05/2022 153.438 0 153.438 11.873.558 12.026.996 % 4,95 % 2,91 % 5,01 % 2,95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033689


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PENTA 496,60 84.161.064 % 9,99  
ULUUN 15,65 235.881.343 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.388.752 % 9,97  
MZHLD 80,55 18.433.378 % 9,97  
AKSEN 23,22 454.906.969 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3876 16,3995 % 0,03  
Euro 17,4878 17,5118 % -0,62  
Sterlin 20,3888 20,4910 % -1,10  
Frank 16,9558 17,0579 % -0,42  
Riyal 4,3581 4,3800 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 11,26  
Altın Gr. 974 974 4,54  
Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 0,38  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,16  
B. Petrol 118 118 2,06  
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