***HPI* *QYHOL* *QUAGR* *YAPRK* *TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.07.2023 09:19
***HPI******QYHOL******QUAGR******YAPRK******TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEZOL, QUAGR, YAPRK, QYHOL]
İlgili Fonlar [HPI]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171186
BIST
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11:166.420
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 78,40
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:1626,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0255
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:1629,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1541
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
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29,6556
En Düşük
29,0558
11:161.649,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.649,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MAALT
|489,60
|19.848.027
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.517.559
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.751.367
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.295.979
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|904.935.879
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,95
|14.965.786
|% -6,47
|
|POLTK
|3.569,80
|8.154.218
|% -4,04
|
|ASTOR
|83,70
|2.471.973.284
|% 4,82
|
|THYAO
|213,10
|2.301.130.195
|% 1,04
|
|SISE
|48,34
|2.032.030.587
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|EUPWR
|137,90
|1.337.980.233
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,52
|981.963.229
|% 1,43
|
|IHLAS
|0,99
|94.610.034
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,97
|1.097.150.991
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,77
|1.125.952.070
|% 1,03
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1466
|26,1520
|% 0,10
|
|Euro
|29,1972
|29,2181
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0222
|34,1928
|% 0,59
|
|Frank
|30,1842
|30,3660
|% 0,66
|
|Riyal
|6,9504
|6,9853
|% 0,13
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|