***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 16:53
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 79.557,66 % 0,0127 % 0,1212 % 955,9201
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969520
BIST
16:501.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 20,19
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.418
En Düşük
1.402
16:508,9638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0046
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:5010,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3969
En Düşük
10,3299
16:50506,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,39
|Açılış
|: 506,44
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.796.676
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|103.350.110
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|206.783.311
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.069.231
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.981.343
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|61.294.689
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,44
|1.011.798.823
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,76
|767.769.775
|% 5,13
|
|EREGL
|17,69
|614.440.239
|% 3,63
|
|TUPRS
|125,60
|591.330.322
|% 2,11
|
|THYAO
|14,19
|451.440.850
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,41
|281.206.931
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,76
|767.769.775
|% 5,13
|
|GARAN
|9,44
|1.011.798.823
|% 1,51
|
|ODAS
|1,50
|141.359.955
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,81
|161.776.804
|% 1,69
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9625
|8,9638
|% -0,05
|
|Euro
|10,3835
|10,3860
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,1930
|12,2542
|% 0,16
|
|Frank
|9,6506
|9,7087
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3827
|2,3947
|% -0,06
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,71
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|-1,27
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|-0,61
|
|Çeyrek
|807
|826
|-0,31
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,44
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:03EMKEL
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 724, 849 adet işlem
-
17:02KRDMA
Yüzde 7.19 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 477, 212 adet işlem
-
17:01AKSUE
Yüzde 9.46 oranında artışla 15.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 627 adet işlem
-
16:59TEZOL
Yüzde 6.82 oranında artışla 14.87 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 070, 381 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, PETKM, ARCLK