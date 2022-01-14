***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 11:48
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 122.247,49 % 0,0012 % 0,0344 % 2.763,1173
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993886
BIST
13:172.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,98
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:1713,5669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0151
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:1715,5500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0316
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:17795,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,29
|Açılış
|: 795,03
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:15
|QNBFL
|97,35
|841.825
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.371.004
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|685.750
|% 9,98
|
|BASCM
|10,66
|158.432
|% 9,33
|
|KAPLM
|36,08
|15.359.565
|% 8,35
|
|UZERB
|67,35
|2.926.155
|% -9,96
|
|ERCB
|55,05
|15.290.107
|% -6,06
|
|DOBUR
|106,50
|8.135.487
|% -5,75
|
|BRMEN
|2,41
|782.663
|% -4,74
|
|PRKAB
|54,55
|84.635.023
|% -4,30
|
|THYAO
|28,46
|2.646.533.518
|% -1,11
|
|KRDMD
|13,24
|1.787.771.085
|% -0,82
|
|SISE
|15,05
|805.196.693
|% 0,00
|
|EREGL
|31,30
|755.169.553
|% -1,01
|
|KOZAL
|129,30
|703.192.461
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,40
|554.154.563
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,24
|1.787.771.085
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,76
|459.148.257
|% -1,31
|
|THYAO
|28,46
|2.646.533.518
|% -1,11
|
|TSKB
|1,56
|94.303.985
|% 0,00
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5622
|13,5644
|% -0,13
|
|Euro
|15,5403
|15,5518
|% -0,19
|
|Sterlin
|18,5572
|18,6503
|% 0,04
|
|Frank
|14,8251
|14,9145
|% -0,10
|
|Riyal
|3,6027
|3,6208
|% -0,14
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,27
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,86
|