***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimleriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,98 % 0,00040928Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,32 % 0,0000417Bağımsız Denetim Ücreti27.390,8 % 0,00291866Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri943.346,61 % 0,10051929Fon Yönetim Ücreti14.505.042,35 % 1,5456Hisse Senedi Komisyonu77.328,3 % 0,0082398Tahvil Bono Komisyonu3.847,58 % 0,00040998Gecelik Ters Repo Komisyonu715.096,92 % 0,0761979Vadeli Ters Repo Komisyonu3.307,2 % 0,0003524Borsa Para Piyasası Komisyonu9.270,76 % 0,00098786Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.344,46 % 0,00046293Vergiler ve Diğer Harcamalar108.561,89 % 0,01156793Türev Araçlar Komisyonu310.331,22 % 0,03306767Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler212.140,44 % 0,02260485TOPLAM GİDERLER16.924.240,83 % 1,80338023DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ938.473.239,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900247BIST