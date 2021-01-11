***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 16:24
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bildirimleri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,98 % 0,00040928
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,32 % 0,0000417
Bağımsız Denetim Ücreti
27.390,8 % 0,00291866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
943.346,61 % 0,10051929
Fon Yönetim Ücreti
14.505.042,35 % 1,5456
Hisse Senedi Komisyonu
77.328,3 % 0,0082398
Tahvil Bono Komisyonu
3.847,58 % 0,00040998
Gecelik Ters Repo Komisyonu
715.096,92 % 0,0761979
Vadeli Ters Repo Komisyonu
3.307,2 % 0,0003524
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.270,76 % 0,00098786
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
4.344,46 % 0,00046293
Vergiler ve Diğer Harcamalar
108.561,89 % 0,01156793
Türev Araçlar Komisyonu
310.331,22 % 0,03306767
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
212.140,44 % 0,02260485
TOPLAM GİDERLER
16.924.240,83 % 1,80338023
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
938.473.239,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900247
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4884
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1152
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0791
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05445,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,63
|Açılış
|: 445,75
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,94
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.129.887
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.622.772
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|564.516
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.292
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.408.595
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.229.690
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.018
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4884
|% 1,56
|
|Euro
|9,0964
|9,1047
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,0770
|10,1275
|% 1,07
|
|Frank
|8,3873
|8,4379
|% 1,10
|
|Riyal
|1,9942
|2,0042
|% 1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|0,38
|
|Altın Gr.
|445
|445
|7,34
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|-0,65
|