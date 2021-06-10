***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2021 12:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOB ve HPO Tasarruf sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941665
BIST
13:261.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:268,5338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0561
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5286
13:2610,4057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0613
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3938
13:26516,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,95
|Açılış
|: 516,25
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:24
|EMKEL
|2,09
|3.755.279
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.575.772
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.200.184
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.247.461
|% 9,93
|
|YAYLA
|4,54
|18.040.147
|% 8,35
|
|YESIL
|3,51
|55.498.802
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|5.079.597
|% -9,99
|
|TKURU
|180,50
|4.149.481
|% -7,20
|
|ATATP
|32,68
|319.456.921
|% -6,95
|
|MERIT
|180,00
|583.005
|% -6,01
|
|KOZAL
|130,00
|1.380.714.373
|% 3,59
|
|THYAO
|14,41
|593.367.348
|% -1,03
|
|GARAN
|8,38
|590.654.859
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,51
|369.075.043
|% 1,29
|
|ATATP
|32,68
|319.456.921
|% -6,95
|
|EKGYO
|2,09
|245.975.566
|% 2,45
|
|GARAN
|8,38
|590.654.859
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,26
|148.256.456
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,25
|77.019.612
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.247.461
|% 9,93
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5331
|8,5347
|% -0,64
|
|Euro
|10,3983
|10,4052
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,9987
|12,0589
|% -0,73
|
|Frank
|9,4880
|9,5451
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2696
|2,2810
|% -0,61
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-7,54
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.399
|3.485
|-39,63
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,17
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,38
|72,38
|0,16
|