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***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.10.2021 16:26



***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

SPK'nun 11/10/2021 tarih ve 12233903-305.01.01-11647 sayılı yazısına istinaden kuruluşuna izin verilen HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon'un İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970772


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LUKSK 54,45 3.376.390 % 10,00  
KZBGY 31,76 189.526.623 % 9,97  
DITAS 17,79 45.554.422 % 9,95  
SONME 38,80 1.359.757 % 7,84  
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Altın Ons 1.796 1.796 2,81  
Altın Gr. 530 530 6,41  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 0,20  
Gümüş Gr. 6,87 6,88 0,13  
B. Petrol 83,82 83,82 0,64  
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