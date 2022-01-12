***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2022 10:51
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992922
BIST
12:072.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 20,01
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:0713,8255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0186
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
12:0715,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0297
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7443
En Düşük
15,5761
12:07807,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,47
|Açılış
|: 807,24
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:05
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|153.583.847
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.090.678
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,50
|16.600.964
|% 9,72
|
|KRSTL
|4,33
|43.537.992
|% -4,84
|
|CELHA
|8,47
|7.712.962
|% -4,29
|
|MIATK
|33,20
|9.949.105
|% -4,05
|
|GEDZA
|20,28
|21.918.519
|% -3,89
|
|PENTA
|336,90
|21.506.831
|% -3,74
|
|KRDMD
|12,83
|2.848.949.500
|% 1,50
|
|SISE
|15,37
|1.856.220.843
|% 4,13
|
|EREGL
|31,98
|1.183.195.350
|% 0,69
|
|THYAO
|26,94
|884.110.826
|% 0,15
|
|GARAN
|11,83
|698.390.670
|% 0,42
|
|KRDMD
|12,83
|2.848.949.500
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,79
|676.774.578
|% 1,07
|
|SISE
|15,37
|1.856.220.843
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,39
|150.712.375
|% 0,84
|
|PETKM
|9,66
|594.263.557
|% 2,22
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8154
|13,8290
|% 0,16
|
|Euro
|15,7202
|15,7403
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,7837
|18,8779
|% 0,18
|
|Frank
|14,9070
|14,9968
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6721
|3,6905
|% 0,20
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-7,98
|
|Altın Gr.
|807
|808
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|5.356
|5.436
|25,00
|
|Tam
|5.333
|5.468
|33,56
|
|Yarım
|2.578
|2.645
|16,23
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|0,59
|
Seans Raporu
12:05
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