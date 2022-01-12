***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2022 16:00
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993044
BIST
16:342.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 20,16
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:3413,8088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:3415,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0578
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
16:34807,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,16
|Açılış
|: 807,80
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DOBUR
|118,80
|23.580.521
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.048.129
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.209.946
|% 9,88
|
|KRSTL
|4,19
|63.214.548
|% -7,91
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|GEDZA
|19,80
|34.645.047
|% -6,16
|
|DYOBY
|9,62
|30.944.685
|% -4,47
|
|KRDMD
|12,90
|4.660.520.287
|% 2,06
|
|SISE
|15,40
|2.825.362.940
|% 4,34
|
|THYAO
|27,00
|2.311.862.139
|% 0,37
|
|EREGL
|31,74
|1.970.584.189
|% -0,06
|
|YKBNK
|3,82
|1.161.152.439
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,90
|4.660.520.287
|% 2,06
|
|YKBNK
|3,82
|1.161.152.439
|% 1,87
|
|SISE
|15,40
|2.825.362.940
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,37
|280.788.360
|% 0,00
|
|GARAN
|11,82
|1.100.495.657
|% 0,34
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7993
|13,8134
|% 0,05
|
|Euro
|15,7401
|15,7524
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,7974
|18,8917
|% 0,25
|
|Frank
|14,9189
|15,0088
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6698
|3,6882
|% 0,14
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,58
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.333
|5.468
|33,15
|
|Yarım
|2.578
|2.645
|16,03
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,02
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|0,32
|