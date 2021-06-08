***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 15:14
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941052
BIST
16:471.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:478,6099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:4710,4958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:47523,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,31
|Açılış
|: 523,62
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ATATP
|31,94
|22.954.991
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.136.285
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.278.228
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.403.297
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|77.632.329
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,68
|19.481.768
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,89
|18.258.675
|% -8,04
|
|ETYAT
|3,50
|5.541.790
|% -7,41
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|GARAN
|8,33
|904.290.393
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,60
|817.100.711
|% 1,84
|
|THYAO
|14,35
|753.791.074
|% 0,49
|
|SASA
|34,46
|452.299.678
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,26
|451.569.394
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,26
|451.569.394
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,00
|228.272.238
|% 0,50
|
|GARAN
|8,33
|904.290.393
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,20
|115.182.243
|% 0,84
|
|TSKB
|1,42
|111.322.538
|% 2,16
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6075
|8,6099
|% -0,03
|
|Euro
|10,4926
|10,4958
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,1193
|12,1801
|% -0,44
|
|Frank
|9,5512
|9,6087
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2870
|2,2984
|% -0,12
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-12,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-4,00
|
|Tam
|3.443
|3.530
|-9,98
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|-4,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|-0,63
|
Seans Raporu
16:47
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