***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.04.2024 11:17
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MATTEO PARDİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
YERLİ OZAN KÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
NİLGÜN ŞİMŞEK ATA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil Genel Müdür
SUAT TOKGÖZLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
BAŞAK SERİNKEN ERCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2021 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
GREGORY JEAN ALBERT CAMILLE TAILLARD Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.03.2022
CEM MURATOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.03.2024 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273407
BIST
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13:039.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 98,32
|Açılış
|: 9.617
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|Önceki Kapanış
|: 9.548
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9.617
En Yüksek
9.717
13:0332,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0870
|Açılış
|: 32,6100
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|Önceki Kapanış
|: 32,5700
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32,5883
En Düşük
32,3942
13:0334,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1427
|Açılış
|: 34,6500
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|Önceki Kapanış
|: 34,5800
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35,0943
En Düşük
34,4848
13:032.502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,92
|Açılış
|: 2.502,35
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|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
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2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler13:01
|ATSYH
|52,25
|667.500
|% 10,00
|
|SELGD
|58,30
|33.930.352
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|83.390.107
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|13.837.977
|% 9,98
|
|SNICA
|38,78
|262.038.417
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|71.603.211
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,16
|146.974.850
|% -6,34
|
|AKYHO
|8,08
|195.652.310
|% -6,26
|
|GRNYO
|11,02
|202.216.949
|% -5,08
|
|SOKM
|59,80
|870.596.089
|% -4,85
|
|THYAO
|300,50
|4.335.648.563
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,58
|2.628.592.025
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,50
|2.285.182.439
|% 2,95
|
|ISCTR
|12,29
|2.102.654.281
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,23
|2.031.929.475
|% -4,18
|
|ZOREN
|5,92
|1.357.257.948
|% 3,50
|
|ISCTR
|12,29
|2.102.654.281
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,23
|2.031.929.475
|% -4,18
|
|EKGYO
|10,30
|1.212.800.665
|% -3,74
|
|YKBNK
|30,58
|2.628.592.025
|% 1,93
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5365
|32,5385
|% 0,27
|
|Euro
|34,6763
|34,6858
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5359
|40,7391
|% 0,44
|
|Frank
|35,6856
|35,8645
|% 0,31
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,12
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,46
|28,49
|% 0,66
|
|Platin
|957,69
|958,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,88
|1.026,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,19
|89,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,16
|2.389,55
|% 0,66
|