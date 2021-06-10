***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri
10.06.2021 12:18
***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahipleri Sirküleri )
Türkçe
Tasarruf Sahipleri Sirküleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HOB ve HPO Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941663
BIST
14:101.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:108,5309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0590
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
14:1010,4078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0592
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:10515,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,29
|Açılış
|: 515,33
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:08
|EMKEL
|2,09
|3.881.314
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.663.244
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.271.354
|% 9,93
|
|SILVR
|5,92
|15.677.565
|% 9,83
|
|MZHLD
|47,20
|3.675.047
|% 7,91
|
|YESIL
|3,51
|56.413.793
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.073.567
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|179,40
|4.813.980
|% -7,76
|
|ATATP
|32,50
|332.354.289
|% -7,46
|
|KOZAL
|129,30
|1.607.633.817
|% 3,03
|
|THYAO
|14,41
|661.083.943
|% -1,03
|
|GARAN
|8,38
|618.237.850
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,48
|409.872.064
|% 1,10
|
|ATATP
|32,50
|332.354.289
|% -7,46
|
|EKGYO
|2,08
|268.655.640
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,28
|174.809.248
|% 0,44
|
|GARAN
|8,38
|618.237.850
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|78.655.932
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.271.354
|% 9,93
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5316
|8,5333
|% -0,66
|
|Euro
|10,4046
|10,4101
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,9924
|12,0526
|% -0,79
|
|Frank
|9,4924
|9,5496
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2690
|2,2803
|% -0,64
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,61
|
|Altın Gr.
|515
|516
|-6,07
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|-39,00
|
|Tam
|3.398
|3.484
|-40,79
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-19,73
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|0,24
|
Seans Raporu
14:08
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-
14:20ERBOS
Yüzde 5.28 oranında artışla 103.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 120 adet işlem
-
14:19EMKEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 089 adet işlem
-
14:18ERBOS
Yüzde 5.39 oranında artışla 103.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 507 adet işlem
-
14:17EGEEN
Yüzde 6.49 oranında artışla 1, 335.40 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 033 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TAVHL, THYAO